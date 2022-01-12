Экс-тренер "Фиорентины" высказался о работе с Кокориным

Фото: инстаграм "Фиорентины"

Экс-тренер "Фиорентины" Ренато Бузо поделился мнением о совместной работе с нападающим Александром Кокориным.

"За этот период я почти не видел Кокорина на тренировках. Он всегда был травмирован, лежал на диване и мало появлялся на поле. Кокорина было трудно понять. Он утверждал, что у него постоянные проблемы с мышцами. Он ничего не делал, чтобы помочь себе", - приводит слова Бузо Labaro Viola.

Отметим, что Бузо и Кокорин вместе провели в клубе три месяца.

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