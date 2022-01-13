"Челси" досрочно вернет Кенеди из аренды

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"Челси" досрочно вернет Кенеди из арендыФото: инстаграм Кенеди

"Челси" принял решение досрочно вернуть из аренды вингера Роберта Кенеди.

Как сообщает журналист Летиция Маркес, 25-летний бразилец в ближайшее время вернется в Лондон. Возможно, его отправят в аренду в другой клуб.

Кенеди выступал в аренде за "Фламенго". Изначально его аренда была рассчитана до лета 2022 года.

Кенеди провел за "Фламенго" 14 игр, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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