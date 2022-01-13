Лучший бомбардир чемпионата Аргентины отклонил предложения из России и Украины

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Лучший бомбардир чемпионата Аргентины отклонил предложения из России и Украины Фото: инстаграм Альвареса

Серьезная борьба ведется за форварда "Ривер Плейта" Хулиана Альвареса.

Как сообщает TyC Sports, на 21-летнего аргентинца претендуют "Аталанта", "Наполи", "Ницца" и "Фиорентина". "Ривер Плейт" требует за футболиста не менее 20 миллионов евро.

Отмечается, что Альварес отклонил все предложения от клубов из России, Украины и середины турнирной таблицы АПЛ. Его выбор будет зависеть от финансовых условий и перспектив клуба.

В минувшем чемпионате Аргентины Альварес забил 18 голов и отдал 6 ассистов в 20 играх.

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