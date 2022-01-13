"Фиорентина" назвала "Арсеналу" условия трансфера Влаховича

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"Фиорентина" назвала "Арсеналу" условия трансфера Влаховича Фото твиттер "Фиорентины"

"Арсенал" и "Фиорентина" ведут переговоры по трансферу нападающего Душана Влаховича.

По сведениям The Independent, "канониры" намерены согласовать трансфер в январе. В таком случае, "фиалки" требует выплаты 60 миллионов евро этой зимой, а остальные 15 миллионов летом.

Отмечается, что "Арсенал" согласен заплатить за игрока 75 миллионов евро, однако хочет договориться о другой системе выплат.

Кроме того, "Фиорентина" и сам Влахович хотели бы дождаться лета, чтобы иметь на руках больше вариантов.

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