Кокорин получал в "Спартаке" премию за дисциплинированное поведение
Фото: инстаграм Кокорина
Появились новые подробности контракта нападающего Александра Кокорина во время выступлений за "Спартак".
Как сообщает телеграм-канал Baza, Кокорину каждый месяц платили 22 миллиона рублей за соблюдение трудового распорядка и дисциплинированное поведение. Игроку полагались бонусы, если он не выпивал перед матчами, не спорил с тренерами, не пропускал тренировочные занятия и не проявлял себя с негативной стороны иными способами.
Кроме того, Кокорин мог получить 690 тысяч евро, если бы он набрал 15 очков по системе "гол+пас" за сезон РПЛ. При переходе в "Спартак" игрок получил подписной бонус в размере 4 миллионов евро.
В составе "Спартака" Кокорин провел 8 матчей, забил два гола и отдал один ассист.
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