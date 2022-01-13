Березуцкий высказался о паузе в РПЛ в марте
Фото: инстаграм ЦСКА
Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от второй половины сезона.
"Во второй половине сезона нас действительно ждут очень важные игры, есть большое желание успешно возобновить сезон. На это и настраиваемся. С другой стороны, как бы мы ни прошли этот период, для нас не менее важно хорошо выступать и в дальнейшем. Будем идти от матча к матчу.
Трехнедельная пауза в марте? Такая длительная пауза в разгар сезона выглядит довольно странно. Раз она возникла, будем искать решение. Скорее всего, чтобы не растерять форму, поедем на сбор, возможно, в Сочи", - приводит слова Березуцкого Bobsoccer.
Напомним, что РПЛ возобновится в конце февраля, однако после четырех туров наступит трехнедельная пауза, которая связана с игрой сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022.
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