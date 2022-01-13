Фото инстаграм Фёдора Смолова

Форвард Федор Смолов попрощался с "Локомотивом" после перехода в "Динамо".

"Хочу от всей души поблагодарить ФК "Локомотив" за эти 3,5 года! Спасибо команде, всем работникам и отдельное спасибо фанатам, которые поддерживали меня, несмотря ни на что! Это очень ценно, и я всегда буду это помнить! Успехов, "Локо", - написал Смолов в инстаграме.

Смолов выступал за "Локомотив" с августа 2018 года. За это время он сыграл 95 игр и забил 29 голов. В составе "железнодорожников" он выиграл Суперкубок России и дважды кубок страны.

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