"Фиорентине" не поступали предложения по трансферу Влаховича

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"Фиорентине" не поступали предложения по трансферу Влаховича Фото: инстаграм Душана Влаховича

Генеральный директор "Фиорентины" Джо Бароне прояснил ситуацию вокруг нападающего Душана Влаховича.

"Мы открыты для рассмотрения всех предложений, которые поступят по Влаховичу, однако сейчас мы не рассматриваем ни одно. Мы не получали официальных запросов по его трансферу", - приводит слова Бароне журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что "фиалки" готовы продать 21-летнего серба за 75 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Влаховича 18 голов и 4 ассиста в 22 матчах.

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