Месси пропустит еще три игры
Фото твиттер ПСЖ
Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси не сыграет в трех ближайших матчах.
Как сообщает Mundo Deportivo, из-за последствий коронавируса аргентинец не сыграет против "Бреста" в Лиге 1, а также против Чили и Колумбии в рамках квалификации ЧМ-2022.
Игра с "Брестом" пройдет 15 января. Аргентина сыграет с Чили 28 января, с Колумбией - 1 февраля.
В этом сезоне Месси провел 16 игр, в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.
Читайте также: Левандовски, Месси и Салах поспорят за звание лучшего игрока 2021 года по версии ФИФА. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Роналду высказался о своем возрасте
-
Месси пропустит еще три игры
-
"Фиорентине" не поступали предложения по трансферу Влаховича
-
"Ювентус" интересуется хавбеком "Челси"
-
Сборная России запланировала товарищескую игру перед матчем с Польшей
-
Смолов попрощался с "Локомотивом"
-
Березуцкий высказался о паузе в РПЛ в марте
-
Кокорин получал в "Спартаке" премию за дисциплинированное поведение
-
Сутормин может сменить клуб в РПЛ
-
Карим Бензема стал лучшим французским игроком 2021 года
-
Юсуф Демир вернулся из "Барселоны" в "Рапид"
-
"Барселона" может расстаться с де Йонгом ради Холанда
-
Директор "Спартака" высказался о лимите на легионеров в РПЛ и трансфере Николсона
-
Ещенко завершил игровую карьеру. Он вошел в тренерский штаб "Спартака"
-
Президент "Барселоны" высказался о возможно трансфере Мораты
-
Рюдигер намерен остаться в "Челси"
-
Роналду высказался о новом поколении
-
Анчелотти рассказал о споре с Пике во время "Класико"
-
Мусаев прокомментировал тренерские перестановки в "Краснодаре"
-
Васс настаивает на своем трансфере в "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13