Месси пропустит еще три игры

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Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси не сыграет в трех ближайших матчах.

Как сообщает Mundo Deportivo, из-за последствий коронавируса аргентинец не сыграет против "Бреста" в Лиге 1, а также против Чили и Колумбии в рамках квалификации ЧМ-2022.

Игра с "Брестом" пройдет 15 января. Аргентина сыграет с Чили 28 января, с Колумбией - 1 февраля.

В этом сезоне Месси провел 16 игр, в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

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