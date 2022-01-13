Месси рассказал о своем самочувствии после перенесенного коронавируса
Фото: инстаграм Месси
Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал о своем здоровье после перенесенного коронавируса.
"Как вы знаете, у меня был COVID, и я хотел бы поблагодарить всех за ваши сообщения и рассказать, что я уже почти восстановился, пускай это и заняло больше времени, чем я думал. С нетерпением жду возвращения на поле.
В последнее время я тренировался с целью добиться стопроцентной готовности. В этом году нас ждут очень интересные испытания, и я надеюсь, что уже очень скоро мы с вами увидимся", - написал Месси в инстаграме.
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|Нант
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|Брест
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