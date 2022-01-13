Месси рассказал о своем самочувствии после перенесенного коронавируса

Фото: инстаграм Месси

Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал о своем здоровье после перенесенного коронавируса.

"Как вы знаете, у меня был COVID, и я хотел бы поблагодарить всех за ваши сообщения и рассказать, что я уже почти восстановился, пускай это и заняло больше времени, чем я думал. С нетерпением жду возвращения на поле.

В последнее время я тренировался с целью добиться стопроцентной готовности. В этом году нас ждут очень интересные испытания, и я надеюсь, что уже очень скоро мы с вами увидимся", - написал Месси в инстаграме.

Читайте также: Месси пропустит еще три игры. | http://soccernews.ru