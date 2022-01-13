Посольство Украины просит Ла Лигу отображать Крым частью Украины на сайте турнира

Посольство Украины в Испании попросило главу Ла Лиги Хавьера Тебаса показывать на своем сайте Крым частью Украины.

"В соответствии с информацией, ставшей известной посольству Украины в Испании, посол Сергей Погорельцев незамедлительно обратился к главе Ла Лиги Хавьеру Тебасу с просьбой исправить грубую ошибку, допущенную на сайте лиги в разделе вещателей, - отсутствие Крымского полуострова на карте Украины.

Посол Украины поднял вопрос о незамедлительном внесении изменений в соответствующие материалы и подчеркнул необходимость следовать политике непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым и Севастополя, а также поддержки санкций в отношении России. Посольство держит указанный вопрос на контроле", - говорится в заявлении посольства.

Отмечается, что Ла Лига отреагировала на просьбу и внесла изменения.

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