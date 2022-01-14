Кубок Африки: Камерун разгромил Эфиопию, Кабо-Верде уступил Буркина Фасо
Фото: сайт Кубка Африки
В рамках второго тура групповой стадии Кубка Африки сборная Камеруна разгромила Эфиопию, а Буркина Фасо переиграла Кабо-Верде.
Группа А
Камерун - Эфиопия 4:1
Голы: Хотесса, 4 - 0:1, Токо-Экамби, 8 - 1:1, Абубакар, 53 - 2:1, Абубакар, 55 - 3:1, Токо-Экамби, 67 - 4:1
Камерун: Онана, Фэ, Кастеллетто, Нгаде-Нгаджуи, Толо (Ойонго, 79), Нгамале (Н`Жи, 69), Замбо-Ангисса, Онгла, Шупо-Мотинг (Леа-Силики, 56), Абубакар (Баокен, 79), Токо-Экамби (Ганаго, 70).
Эфиопия: Шанко, Хамид, Тамене, Дебебе, Юсеф (Решид, 73), Мохаммед (Мелейо, 72), Йоханнес, Дагначев (Соломон, 46), Гебремихаэл (Кебеде, 84), Насир, Хотесса (Гугеса, 73).
Кабо-Верде - Буркина Фасо 0:1
Гол: Банде, 39 - 0:1
Кабо-Верде: Возинья, Фортес (Семеду, 82), Стопира, Лопес, Фортеш, Тавареш (Семеду, 69), Патрик (Мендеш, 73), Роша Сантуш, Жамиру, Тавареш, Родригеш.
Буркина Фасо: Коффи, Каборе, Дайо, Тапсоба, Яго, Гира, Баяла (Конате, 78), Туре, Банде (Никиема, 90), Сангаре (Уэдраого, 69), Тапсоба (Саного, 69).
Турнирное положение: Камерун (6), Буркина Фасо (3), Кабо-Верде (3), Эфиопия (0).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1