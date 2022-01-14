Кубок Африки: Камерун разгромил Эфиопию, Кабо-Верде уступил Буркина Фасо

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Кубок Африки: Камерун разгромил Эфиопию, Кабо-Верде уступил Буркина ФасоФото: сайт Кубка Африки

В рамках второго тура групповой стадии Кубка Африки сборная Камеруна разгромила Эфиопию, а Буркина Фасо переиграла Кабо-Верде.

Группа А

Камерун - Эфиопия 4:1

Голы: Хотесса, 4 - 0:1, Токо-Экамби, 8 - 1:1, Абубакар, 53 - 2:1, Абубакар, 55 - 3:1, Токо-Экамби, 67 - 4:1

Камерун: Онана, Фэ, Кастеллетто, Нгаде-Нгаджуи, Толо (Ойонго, 79), Нгамале (Н`Жи, 69), Замбо-Ангисса, Онгла, Шупо-Мотинг (Леа-Силики, 56), Абубакар (Баокен, 79), Токо-Экамби (Ганаго, 70).

Эфиопия: Шанко, Хамид, Тамене, Дебебе, Юсеф (Решид, 73), Мохаммед (Мелейо, 72), Йоханнес, Дагначев (Соломон, 46), Гебремихаэл (Кебеде, 84), Насир, Хотесса (Гугеса, 73).


Кабо-Верде - Буркина Фасо 0:1

Гол: Банде, 39 - 0:1

Кабо-Верде: Возинья, Фортес (Семеду, 82), Стопира, Лопес, Фортеш, Тавареш (Семеду, 69), Патрик (Мендеш, 73), Роша Сантуш, Жамиру, Тавареш, Родригеш.

Буркина Фасо: Коффи, Каборе, Дайо, Тапсоба, Яго, Гира, Баяла (Конате, 78), Туре, Банде (Никиема, 90), Сангаре (Уэдраого, 69), Тапсоба (Саного, 69).

Турнирное положение: Камерун (6), Буркина Фасо (3), Кабо-Верде (3), Эфиопия (0).

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