Роналду высказался о сравнениях с Леброном и Брэди

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к сравнениям с 44-летним квотербеком "Тампы" Томом Брэди и 37-летним нападающим "Лейкерс" Леброном Джеймсом.

"Я думаю, тут важно отметить разницу между видами спорта. Вы упомянули блистательных спортсменов, которые выступают уже много лет.

Однако, на мой взгляд, ни в одном другом виде спорта нет таких нагрузок, как в футболе. Скажем, в НБА есть длительные периоды отдыха. Однако я не хочу развивать эту тему", - приводит слова Роналду ESPN.

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