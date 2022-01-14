Роналду высказался о сравнениях с Леброном и Брэди

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Роналду высказался о сравнениях с Леброном и Брэди Фото инстаграм Криштиану Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к сравнениям с 44-летним квотербеком "Тампы" Томом Брэди и 37-летним нападающим "Лейкерс" Леброном Джеймсом.

"Я думаю, тут важно отметить разницу между видами спорта. Вы упомянули блистательных спортсменов, которые выступают уже много лет.

Однако, на мой взгляд, ни в одном другом виде спорта нет таких нагрузок, как в футболе. Скажем, в НБА есть длительные периоды отдыха. Однако я не хочу развивать эту тему", - приводит слова Роналду  ESPN.

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