"Арсенал" в меньшинстве отстоял ничью с "Ливерпулем" в первом полуфинальном матче Кубка лиги
Фото: твиттер "Ливерпуля"
В полуфинале Кубка английской лиги "Ливерпуль" сыграл вничью с "Арсеналом".
Стоит отметить, что "канониры" с 24-й минуты играли в меньшинстве.
Ответная игра запланирована на 20 января.
"Ливерпуль" - "Арсенал" 0:0
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд (Уильямс, 76), Матип (Гомес, 76), ван Дейк, Робертсон, Милнер (Джонс, 61), Хендерсон, Фабиньо (Окслейд-Чемберлен, 75), Фирмино, Минамино, Диогу Жота.
"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш (Чемберс, 11), Габриэл, Уайт, Тирни, Джака, Локонга, Сака (Нуну Тавареш, 81), Ляказетт, Нкетиа (Холдинг, 28), Мартинелли.
Удаление: Джака (24).
Читайте также: "Челси" снова обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка лиги. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 13 января
-
"Милан" выбил "Дженоа" Шевченко из Кубка Италии
-
Болельщики "Милана" посвятили Шевченко баннер на игре с "Дженоа"
-
"Рубин" согласовал трансфер нападающего "Локомотива"
-
Чернов: "Мне кажется, Головин очень сильно скучает по России"
-
"Арсенал" в меньшинстве отстоял ничью с "Ливерпулем" в первом полуфинальном матче Кубка лиги
-
Роналду высказался о сравнениях с Леброном и Брэди
-
Кубок Африки: Камерун разгромил Эфиопию, Кабо-Верде уступил Буркина Фасо
-
"Атлетико" проиграл "Атлетику" Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании
-
"Хетафе" арендовал двух игроков "Ромы"
-
Посольство Украины просит Ла Лигу отображать Крым частью Украины на сайте турнира
-
"Ахмат" хочет подписать вратаря сборной Беларуси и капитана молодежки "Шахтера"
-
Бундеслига назвала лучшего игрока по итогам декабря
-
"Фиорентина" Кокорина выбила "Наполи" из Кубка Италии
-
Месси рассказал о своем самочувствии после перенесенного коронавируса
-
"Эвертон" объявил об аренде форварда "Астон Виллы"
-
Роналду высказался о своем возрасте
-
Месси пропустит еще три игры
-
"Фиорентине" не поступали предложения по трансферу Влаховича
-
"Ювентус" интересуется хавбеком "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18