"Арсенал" в меньшинстве отстоял ничью с "Ливерпулем" в первом полуфинальном матче Кубка лиги

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"Арсенал" в меньшинстве отстоял ничью с "Ливерпулем" в первом полуфинальном матче Кубка лигиФото: твиттер "Ливерпуля"

В полуфинале Кубка английской лиги "Ливерпуль" сыграл вничью с "Арсеналом".

Стоит отметить, что "канониры" с 24-й минуты играли в меньшинстве.

Ответная игра запланирована на 20 января.

"Ливерпуль" - "Арсенал" 0:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд (Уильямс, 76), Матип (Гомес, 76), ван Дейк, Робертсон, Милнер (Джонс, 61), Хендерсон, Фабиньо (Окслейд-Чемберлен, 75), Фирмино, Минамино, Диогу Жота.

"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш (Чемберс, 11), Габриэл, Уайт, Тирни, Джака, Локонга, Сака (Нуну Тавареш, 81), Ляказетт, Нкетиа (Холдинг, 28), Мартинелли.

Удаление: Джака (24).

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