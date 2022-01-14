"Рубин" согласовал трансфер нападающего "Локомотива"

Фото твиттер "Локомотива"

Нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович близок к переходу в "Рубин", сообщает экс-сотрудник "железнодорожников" Кирилл Брейдо.

"Личный контракт уже согласован, стоимость трансфера между клубами также - по моей информации, она составит около 1 миллиона евро. В ближайшие дни сделка должна быть оформлена официально, если не возникнет непредвиденных обстоятельств", - написал Брейдо в телеграме.

Отметим, что Брейдо является экс-директором "Локо" по связям с общественностью.

В этом сезоне на счету Лисаковича два гола и две результативные передачи в 21 игре.

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