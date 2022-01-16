"Севилья" назвала диагноз Жордана после попадания палки в голову в игре против "Бетиса"

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"Севилья" назвала диагноз Жордана после попадания палки в голову в игре против "Бетиса"Фото: инстаграм Жордана

"Севилья" сообщила диагноз полузащитника Жоана Жордана.

Напомним, что футболисту во время игры Кубка Испании против "Бетиса" один из болельщиков бросил в него пластиковую палку.

Как сообщает сайт клуба, у игрока выявили черепно-мозговую травму. Он будет находиться дома под наблюдением.

Матч "Севилья" - "Бетис" был приостановлен в первом тайме при счете 1:1 и будет доигран сегодня.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Если бы бросили такой предмет в Лео, он бы использовал его по назначению, так как это всегда делают с новичками в Барсе.

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