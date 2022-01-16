Футболисты "Бетиса" утверждают, что Жордан упал по указке тренера "Севильи"
Фото: инстаграм Жордана
Хавбек "Бетиса" Виктор Камараса прокомментировал эпизод с попаданием палки в голову игроку "Севильи" Жоану Жордану во время игры в Кубке Испании.
"Позорный поступок человека, не представляющего наших болельщиков, который невозможно оправдать. Надеюсь, Жоан Жордан поправится. Хотя все мы, включая резервного арбитра, слышали, как их тренер Хулен Лопетеги сказал Жоану показать, что у него головокружение, и упасть на газон.
Я не говорю, что Жоан притворяется или симулирует, я просто рассказываю о том, что было слышно на поле", - написал Камараса в твиттере.
Защитник Хуан Миранда также подтвердил эту информацию. Кристиан Тельо считает, что соперник стремился к одному - не играть дальше.
Читайте также: "Севилья" назвала диагноз Жордана после попадания палки в голову в игре против "Бетиса". | http://soccernews.ru
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