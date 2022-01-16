Дибала высказался об игре "Ювентуса"

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Дибала высказался об игре "Ювентуса" Фото инстаграм Пауло Дибалы

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала дал комментарии после победы над "Удинезе" (2:0).

"Думаю, мы сыграли хорошо. Нам необходимо действовать надежнее после того, как мы начинаем вести в счете. Часто мы после гола начинаем больше играть от обороны, боимся атаковать. Так нельзя.

Мы "Ювентус", разумеется, мы боремся за место в Лиге Чемпионов и обязаны стремиться к победе. Мы не играем в красивый футбол, это не наша сильная сторона, поэтому необходимо сконцентрироваться на нашей страсти и на стремлении работать усерднее, чем соперник", - приводит слова Дибалы Football Italia.

В этом сезоне на счету Дибалы 10 голов и 4 ассиста в 21 матче.

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