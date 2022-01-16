"Вильярреал" уступил "Эльче" в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Эльче"
В рамках 21-го тура испанской Ла Лиги "Вильярреал" проиграл "Эльче".
Благодаря победе "Эльче" поднялся на 15-е место. "Вильярреал" остается восьмым.
"Эльче" - "Вильярреал" 1:0
Гол: Бойе, 78 - 1:0
"Эльче": Бадия, Барраган, Верду, Диего Гонсалес, Мохика, Маскарель, Гумбау (Марконе, 84), Моренте (Хосан, 76), Лукас Перес (Бойе, 66), Каррильо, Милья.
"Вильярреал": Рульи, Фойт (Марио Гаспар, 75), Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Педраса, 75), Альберто Морено (Раба, 85), Мойсес Гомес (Джексон, 69), Капу, Парехо (Иборра, 85), Пино, Жерар Морено.
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|20
|35
|5
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|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
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|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14