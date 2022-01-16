"Вильярреал" уступил "Эльче" в матче Ла Лиги

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"Вильярреал" уступил "Эльче" в матче Ла ЛигиФото: твиттер "Эльче"

В рамках 21-го тура испанской Ла Лиги "Вильярреал" проиграл "Эльче".

Благодаря победе "Эльче" поднялся на 15-е место. "Вильярреал" остается восьмым.

"Эльче" - "Вильярреал" 1:0

Гол: Бойе, 78 - 1:0

"Эльче": Бадия, Барраган, Верду, Диего Гонсалес, Мохика, Маскарель, Гумбау (Марконе, 84), Моренте (Хосан, 76), Лукас Перес (Бойе, 66), Каррильо, Милья.

"Вильярреал": Рульи, Фойт (Марио Гаспар, 75), Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Педраса, 75), Альберто Морено (Раба, 85), Мойсес Гомес (Джексон, 69), Капу, Парехо (Иборра, 85), Пино, Жерар Морено.  

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