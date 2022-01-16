"Сассуоло" проиграл "Вероне", "Венеция" сыграла вничью с "Эмполи"

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"Сассуоло" проиграл "Вероне", "Венеция" сыграла вничью с "Эмполи"Фото: твиттер "Вероны"

Представляем результаты матчей 22-го тура итальянской Серии А.

"Сассуоло" - "Верона" 2:4

Голы: Капрари, 37 - 0:1, Барак, 44 - 0:2, Скамакка, 54 - 1:2, Барак (пен), 57 - 1:3, Дефрель, 67 - 2:3, Барак, 90 - 2:4

"Сассуоло": Консильи, Толян, Кирикеш (Харруи, 81), Феррари, Рожерио, Кирьякопулос, Мюльдюр (Дефрель, 63), Лопес, Фраттези (Айхан, 81), Скамакка, Распадори.

"Верона": Монтипо, Депаоли (Фараони, 68), Чеккерини (Коппола, 81), Гюнтер, Казале, Лазович, Велозу, Тамез (Бесса, 80), Барак, Капрари (Калинич, 86), Симеоне (Лазанья, 68).


"Венеция" - "Эмполи" 1:1

Голы: Журковски, 26 - 0:1, Окереке, 73 - 1:1

"Венеция": Ледзерини, Кальдара, Чеккарони, Молинаро (Нани, 72), Чрнигой, Кюизанс, Кийин (Окереке, 35), Тессманн (Вакка, 34), Ампаду, Араму (Бузио, 80), Анри.

"Эмполи": Викарио, Стоянович, Тонелли, Исмайли, Фьямоцци, Хендерсон, Бандинелли (Штулац, 84), Журковски (Аслани, 79), Риччи, Байрами (Кутроне, 84), Пинамонти.

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