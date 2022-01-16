"Сассуоло" проиграл "Вероне", "Венеция" сыграла вничью с "Эмполи"
Фото: твиттер "Вероны"
Представляем результаты матчей 22-го тура итальянской Серии А.
"Сассуоло" - "Верона" 2:4
Голы: Капрари, 37 - 0:1, Барак, 44 - 0:2, Скамакка, 54 - 1:2, Барак (пен), 57 - 1:3, Дефрель, 67 - 2:3, Барак, 90 - 2:4
"Сассуоло": Консильи, Толян, Кирикеш (Харруи, 81), Феррари, Рожерио, Кирьякопулос, Мюльдюр (Дефрель, 63), Лопес, Фраттези (Айхан, 81), Скамакка, Распадори.
"Верона": Монтипо, Депаоли (Фараони, 68), Чеккерини (Коппола, 81), Гюнтер, Казале, Лазович, Велозу, Тамез (Бесса, 80), Барак, Капрари (Калинич, 86), Симеоне (Лазанья, 68).
"Венеция" - "Эмполи" 1:1
Голы: Журковски, 26 - 0:1, Окереке, 73 - 1:1
"Венеция": Ледзерини, Кальдара, Чеккарони, Молинаро (Нани, 72), Чрнигой, Кюизанс, Кийин (Окереке, 35), Тессманн (Вакка, 34), Ампаду, Араму (Бузио, 80), Анри.
"Эмполи": Викарио, Стоянович, Тонелли, Исмайли, Фьямоцци, Хендерсон, Бандинелли (Штулац, 84), Журковски (Аслани, 79), Риччи, Байрами (Кутроне, 84), Пинамонти.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17