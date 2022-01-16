"Монако" Головина и "Ренн" разгромили своих соперников в Лиге 1

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"Монако" Головина и "Ренн" разгромили своих соперников в Лиге 1Фото: твиттер "Монако"

Представляем результаты матчей 21-го тура французской Лиги 1.

"Ренн" - "Бордо" 6:0

Голы: Терье, 32 - 1:0, Бурижо, 43 - 2:0, Лаборд, 61 - 3:0, Трюффер, 69 - 4:0, Гирасси, 89 - 5:0, Гирасси, 90 - 6:0

"Ренн": Алемдар, Ассиньон, Омари, Баде, Мелинг (Трюффер, 68), Бурижо (Диуф, 87), Мартен (Гирасси, 75), Сантамария, Доку (Тель, 86), Лаборд, Терье (Маер, 68).

"Бордо": Костиль, Пембеле (Кватенг, 72), Мешер, Грегерсен, Мангаш, Лаку (Франсержио, 58), Сиссоко, Адли, Хван Ый Чжо (Маджа, 83), Ньянг (Элис, 58), Уден (Дилросун, 72).

Удаление: Сиссоко (50).


"Страсбур" - "Монпелье" 3:1

Голы: Молле, 11 - 0:1, Уорис, 77 - 1:1, Томассон, 84 - 2:1, Гамейро, 86 - 3:1

"Страсбур": Зельс, Филя (Гильбер, 69), Каси, Ньямси, Перрен (Уорис, 69), Лиэнар (Кандиль, 63), Прцич, Сиссоко, Белльгард (Ахолу, 63), Томассон, Гамейро.

"Монпелье": Омлин, Суке, Сако, Коцца, Ристич, Саванье (Макуана, 89), Ферри (Леруа, 89), Молле (Ваи, 60), Шотар, Жермен (Джоаккини, 78), Мавидиди (Самбия, 61).

Удаление: Ваи (66).


"Реймс" - "Метц" 0:1

Гол: Ньян, 61 - 0:1

"Реймс": Райкович, Фоке, Абдельхамид, Фас, Гравийон (Мбуку, 68), Локо, Каюсте (Флип, 46), Кеббаль (Думбия, 74), Лопи, Аделин (Донис, 62), Коффи (Хорнби, 74).

"Метц": Кейяр, Делен, Кана-Бийик (Лакруа, 46), Ниакате, Мбенге, Яде, Пажо, Басси (Сабали, 76), Траоре, Нгетте (Тшимбембе, 88), Ньян.   


"Монако" - "Клермон" 4:0

Голы: Диоп, 45 - 1:0, Бен-Йеддер, 55 - 2:0, Бен-Йеддер (пен), 62 - 3:0, Кайо Энрике, 83 - 4:0

"Монако": Нюбель, Марипан, Агиляр, Дисаси (Матсима, 82), Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Вандерсон, 67), Тчуамени, Жан Лукас (Фофана, 67), Диоп, Фолланд (Аклиуш, 81), Якобс (Бен-Йеддер, 46).

"Клермон": Джоко, Зедадка, Ожье (Альбер, 74), Унтонджи, Нсимба, Рашани (Бускетс, 86), Бертомье (Диаби, 74), Доссу (Менди, 63), Маньен, Абдул-Самед, Амель (Тель, 74).


"Лорьян" - "Анжер" 0:0

"Лорьян": Нарди, Мендес, Лапорт, Петро (Буагар, 46), Йенц, Ле Гофф, Монкондюи (Сумано, 82), Абержель, Ле Фе (Муазан, 71), Моффи, Лорьянте.

"Анжер": Петкович, Траоре, Манко, Менди, Думбия, Кабо, Мангани, Фюльжени, Бенталеб (Капель, 71), Нинга (Чо, 72), Браими (Перейра Лаже, 72).

Удаление: Думбия (14).

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5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
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