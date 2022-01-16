"Бетис" выбил "Севилью" из Кубка Испании

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"Бетис" выбил "Севилью" из Кубка ИспанииФото: твиттер "Бетиса"

В рамках 1/8 финала Кубка Испании "Бетис" обыграл "Севилью".

Напомним, что матч проходил в субботу, 15 января, однако был приостановлен в первом тайме при счете 1:1.

"Бетис" - "Севилья" 2:1

Голы: Гомес, 35 - 0:1, Фекир, 39 - 1:1, Каналес, 73 - 2:1

"Бетис": Руй Силва, Бельерин (Сабали, 39), Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Каналес, Вильям Карвалью, Родригес, Хуанми (Тельо, 79), Фекир, Иглесиас.

"Севилья": Пастор, Монтьель (Сарсана, 90), Диего Карлос, Рекик (Иван Ромеро, 78), Ракитич, Оливер Торрес (Гудель, ; Кунде, 39), Жордан (Акунья, 39), Гомес, Окампос, Рафа Мир (Корона, 67).

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