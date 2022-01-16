Стали известны детали предложения "Ювентуса" по трансферу Азмуна

Фото: инстаграм Сердара Азмуна

"Ювентус" продолжает вести переговоры с "Зенитом" по трансферу нападающего Сердара Азмуна.

По сведениям Tuttosport, "Зенит" просит за игрока 5 миллионов евро, однако туринский клуб предлагает меньшую сумму с возможными бонусами.

"Ювентус" хочет получить ответ от питерского клуба на грядущей неделе.

Напомним, что контракт Азмуна с "Зенитом" истекает по окончании сезона.

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