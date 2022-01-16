Стали известны детали предложения "Ювентуса" по трансферу Азмуна
Фото: инстаграм Сердара Азмуна
"Ювентус" продолжает вести переговоры с "Зенитом" по трансферу нападающего Сердара Азмуна.
По сведениям Tuttosport, "Зенит" просит за игрока 5 миллионов евро, однако туринский клуб предлагает меньшую сумму с возможными бонусами.
"Ювентус" хочет получить ответ от питерского клуба на грядущей неделе.
Напомним, что контракт Азмуна с "Зенитом" истекает по окончании сезона.
Читайте также: "Лион" увеличил предложение по трансферу Азмуна. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Рома" Моуринью одержала победу над "Кальяри"
-
"Барселона" будет вести счет всех воспитанников, дебютировавших за клуб
-
Моуринью отказался возглавить "Эвертон"
-
Вингер "Нью-Йорк Сити" намекнул на переход в ЦСКА
-
"Лион" минимально переиграл "Труа"
-
Тренер "Сочи" высказался о возможном возвращении Кокорина
-
"Эвертон" составил список кандидатов на пост главного тренера
-
Два клуба АПЛ проявляют интерес к Араухо
-
"Бавария", "Ливерпуль", ПСЖ и "Реал" поборются за хавбека "Лидса"
-
Стали известны детали предложения "Ювентуса" по трансферу Азмуна
-
"Бетис" выбил "Севилью" из Кубка Испании
-
"Монако" Головина и "Ренн" разгромили своих соперников в Лиге 1
-
"Сассуоло" проиграл "Вероне", "Венеция" сыграла вничью с "Эмполи"
-
"Ливерпуль" разгромил "Брентфорд", "Вест Хэм" проиграл "Лидсу"
-
Ван де Бек и Вейналдум ответили на предложение "Ньюкасла"
-
"Эвертон" объявил об отставке Бенитеса
-
"Валенсия" Черышева прошла в 1/4 финала Кубка Испании
-
"Вильярреал" уступил "Эльче" в матче Ла Лиги
-
Дибала высказался об игре "Ювентуса"
-
Футболисты "Бетиса" утверждают, что Жордан упал по указке тренера "Севильи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17