"Бавария", "Ливерпуль", ПСЖ и "Реал" поборются за хавбека "Лидса"

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"Бавария", "Ливерпуль", ПСЖ и "Реал" поборются за хавбека "Лидса" Фото инстаграм Кэлвина Филлипса

Хавбек "Лидса" Кэлвин Филлипс может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По сведениям Transfer News Live, борьбу за 26-летнего футболиста ведут "Бавария", "Ливерпуль", ПСЖ и "Реал". "Лидс" не хочет отпускать игрока в английские клубы.

Соглашение Филлипса с "Лидсом" рассчитано до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Филлипса один гол и один ассист в 15 играх.

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