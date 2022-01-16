"Эвертон" составил список кандидатов на пост главного тренера

Фото: инстаграм Фрэнка Лэмпарда

"Эвертон" начал поиски нового главного тренера после отставки Рафаэля Бенитеса.

По сведениям Sky Sports, "ириски" рассматривают кандидатуры Фрэнка Лэмпарда, Уэйна Руни ("Дерби Каунти"), Грэма Поттера ("Брайтон"), Роберто Мартинеса (Бельгия), Руди Гарсии и Данкана Фергюсона.

После 19 туров "Эвертон" занимает в АПЛ 16-е место. В последних 15 матчах клуб добыл всего одну победу.

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