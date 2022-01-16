"Эвертон" составил список кандидатов на пост главного тренера

Теги эвертонфрэнк лэмпардуэйн рунигрэм поттерроберто мартинесруди гарсия

"Эвертон" составил список кандидатов на пост главного тренера Фото: инстаграм Фрэнка Лэмпарда

"Эвертон" начал поиски нового главного тренера после отставки Рафаэля Бенитеса.

По сведениям Sky Sports, "ириски" рассматривают кандидатуры Фрэнка Лэмпарда, Уэйна Руни ("Дерби Каунти"), Грэма Поттера ("Брайтон"), Роберто Мартинеса (Бельгия), Руди Гарсии и Данкана Фергюсона.

После 19 туров "Эвертон" занимает в АПЛ 16-е место. В последних 15 матчах клуб добыл всего одну победу.

Читайте также: "Эвертон" объявил об отставке Бенитеса. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бетис" выбил "Севилью" из Кубка Испании

"Бетис" выбил "Севилью" из Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов