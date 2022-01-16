"Лион" минимально переиграл "Труа"

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"Лион" минимально переиграл "Труа"Фото: твиттер "Лиона"

В рамках 21-го тура французской Лиги 1 "Лион" добыл выездную победу над "Труа".

Благодаря победе "Лион" поднялся на 10-е место. "Труа" идет 17-м.

"Труа" - "Лион" 0:1

Гол: Дембеле (пен), 33 - 0:1

"Труа": Галлон, Рами, Палмер-Браун, Сальмье, Конте, Дингоме, Тардье, Шавалерен, Шамбос (Жиродон, 64), Рипар, Родригеш.

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Боатенг, Да Сильва, Лукеба, Энрике, Ауар (Шакири, 66), Лукас Пакета, Бруно Гимараэс, Какре, Дембеле (Гюсто, 81).

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