"Лион" минимально переиграл "Труа"
Фото: твиттер "Лиона"
В рамках 21-го тура французской Лиги 1 "Лион" добыл выездную победу над "Труа".
Благодаря победе "Лион" поднялся на 10-е место. "Труа" идет 17-м.
"Труа" - "Лион" 0:1
Гол: Дембеле (пен), 33 - 0:1
"Труа": Галлон, Рами, Палмер-Браун, Сальмье, Конте, Дингоме, Тардье, Шавалерен, Шамбос (Жиродон, 64), Рипар, Родригеш.
"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Боатенг, Да Сильва, Лукеба, Энрике, Ауар (Шакири, 66), Лукас Пакета, Бруно Гимараэс, Какре, Дембеле (Гюсто, 81).
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|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
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|Брест
|28
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|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13