Сборная Польши определилась с главным кандидатом на пост тренера

Фото: инстаграм Навалки

Адам Навалка является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Польши, сообщает журналист Николо Скира.

Напомним, что в декабре сборную покинул Паулу Соуза, который возглавил "Фламенго".

Таким образом, сборная Польши осталась без тренера перед стыковыми матчами за выход на ЧМ-2022. 22 марта Польша сыграет против России.

Навалка ранее уже возглавлял Польшу с 2013 по 2018 год. Под его руководством клуб выходил на Евро-2016 и ЧМ-2018.

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