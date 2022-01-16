Сборная Польши определилась с главным кандидатом на пост тренера
Фото: инстаграм Навалки
Адам Навалка является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Польши, сообщает журналист Николо Скира.
Напомним, что в декабре сборную покинул Паулу Соуза, который возглавил "Фламенго".
Таким образом, сборная Польши осталась без тренера перед стыковыми матчами за выход на ЧМ-2022. 22 марта Польша сыграет против России.
Навалка ранее уже возглавлял Польшу с 2013 по 2018 год. Под его руководством клуб выходил на Евро-2016 и ЧМ-2018.
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