Разгромные победы "Баварии" и "Боруссии", успех "Байера" и "РБ Лейпцига": все результаты 19-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 19-го тура немецкой Бундеслиги.
"Бавария" одержала крупную победу над "Кельном" и сохранила отрыв от дортмундской "Боруссии", которая также разгромила своего соперника.
"Боруссия" Д - "Фрайбург" - 5:1
Голы: Менье, 14 - 1:0, Менье, 29 - 2:0, Холанд, 45 - 3:0, Демирович, 61 - 3:1, Холанд, 75 - 4:1, Дауд, 86 - 5:1.
"Вольфсбург" – "Герта" - 0:0
"Унион" – "Хоффенхайм" - 2:1
Голы: 0:1 – 16, автогол Баумгартль, 1:1 – 22 Фогльзаммер, 2:1 – 73 Премель.
"Штутгарт" – "РБ Лейпциг" - 0:2
Голы: 0:1 – 11, пенальти Андре Силва, 0:2 – 70 Нкунку.
"Майнц" – "Бохум" - 1:0
Гол: 1:0 – 48 Сен-Жюст.
"Кёльн" – "Бавария" - 0:4
Голы: 0:1 – 9 Левандовски, 0:2 – 25 Толиссо, 0:3 – 62 Левандовски, 0:4 – 74 Левандовски.
"Боруссия" М – "Байер" 1:2
Голы: Андрих, 51 - 0:1, Шик, 74 - 0:2, Эльведи, 81 - 0:2
"Аугсбург" - "Айнтрахт" 1:1
Голы: Камада, 22 - 0:1, Грегорич, 38 - 1:1
"Арминия" - "Гройтер" 2:2
Голы: Окугава, 8 - 1:0, Левелинг, 35 - 1:1, Нильсен, 67 - 1:2, Кастро, 83 - 2:2
Турнирное положение: "Бавария" (46), "Боруссия" Д (40), "Байер" (32), "Хоффенхайм" (31), "Унион Берлин" (31), "Фрайбург" (30), "РБ Лейпциг" (28), "Айнтрахт" (28), "Кельн" (28), "Майнц" (27), "Бохум" (23), "Боруссия" М (22), "Герта" (22), "Вольфсбург" (21), "Аугсбург" (19), "Арминия" (18), "Штутгарт" (18), "Гройтер Фюрт" (7).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20