Разгромные победы "Баварии" и "Боруссии", успех "Байера" и "РБ Лейпцига": все результаты 19-го тура Бундеслиги

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Разгромные победы "Баварии" и "Боруссии", успех "Байера" и "РБ Лейпцига": все результаты 19-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 19-го тура немецкой Бундеслиги.

"Бавария" одержала крупную победу над "Кельном" и сохранила отрыв от дортмундской "Боруссии", которая также разгромила своего соперника.

"Боруссия" Д - "Фрайбург" - 5:1
Голы: Менье, 14 - 1:0, Менье, 29 - 2:0, Холанд, 45 - 3:0, Демирович, 61 - 3:1, Холанд, 75 - 4:1, Дауд, 86 - 5:1.  

"Вольфсбург" – "Герта" - 0:0

"Унион" – "Хоффенхайм" - 2:1
Голы: 0:1 – 16, автогол Баумгартль, 1:1 – 22 Фогльзаммер, 2:1 – 73 Премель.

"Штутгарт" – "РБ Лейпциг" - 0:2
Голы: 0:1 – 11, пенальти Андре Силва, 0:2 – 70 Нкунку.

"Майнц" – "Бохум" - 1:0
Гол: 1:0 – 48 Сен-Жюст.

"Кёльн" – "Бавария" - 0:4
Голы: 0:1 – 9 Левандовски, 0:2 – 25 Толиссо, 0:3 – 62 Левандовски, 0:4 – 74 Левандовски.

"Боруссия" М – "Байер" 1:2
Голы: Андрих, 51 - 0:1, Шик, 74 - 0:2, Эльведи, 81 - 0:2

"Аугсбург" - "Айнтрахт" 1:1
Голы: Камада, 22 - 0:1, Грегорич, 38 - 1:1

"Арминия" - "Гройтер" 2:2
Голы: Окугава, 8 - 1:0, Левелинг, 35 - 1:1, Нильсен, 67 - 1:2, Кастро, 83 - 2:2

Турнирное положение: "Бавария" (46), "Боруссия" Д (40), "Байер" (32), "Хоффенхайм" (31), "Унион Берлин" (31), "Фрайбург" (30), "РБ Лейпциг" (28), "Айнтрахт" (28), "Кельн" (28), "Майнц" (27), "Бохум" (23), "Боруссия" М (22), "Герта" (22), "Вольфсбург" (21), "Аугсбург" (19), "Арминия" (18), "Штутгарт" (18), "Гройтер Фюрт" (7).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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