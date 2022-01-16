Разгромные победы "Баварии" и "Боруссии", успех "Байера" и "РБ Лейпцига": все результаты 19-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 19-го тура немецкой Бундеслиги.

"Бавария" одержала крупную победу над "Кельном" и сохранила отрыв от дортмундской "Боруссии", которая также разгромила своего соперника.

"Боруссия" Д - "Фрайбург" - 5:1

Голы: Менье, 14 - 1:0, Менье, 29 - 2:0, Холанд, 45 - 3:0, Демирович, 61 - 3:1, Холанд, 75 - 4:1, Дауд, 86 - 5:1.

"Вольфсбург" – "Герта" - 0:0

"Унион" – "Хоффенхайм" - 2:1

Голы: 0:1 – 16, автогол Баумгартль, 1:1 – 22 Фогльзаммер, 2:1 – 73 Премель.

"Штутгарт" – "РБ Лейпциг" - 0:2

Голы: 0:1 – 11, пенальти Андре Силва, 0:2 – 70 Нкунку.

"Майнц" – "Бохум" - 1:0

Гол: 1:0 – 48 Сен-Жюст.

"Кёльн" – "Бавария" - 0:4

Голы: 0:1 – 9 Левандовски, 0:2 – 25 Толиссо, 0:3 – 62 Левандовски, 0:4 – 74 Левандовски.

"Боруссия" М – "Байер" 1:2

Голы: Андрих, 51 - 0:1, Шик, 74 - 0:2, Эльведи, 81 - 0:2

"Аугсбург" - "Айнтрахт" 1:1

Голы: Камада, 22 - 0:1, Грегорич, 38 - 1:1

"Арминия" - "Гройтер" 2:2

Голы: Окугава, 8 - 1:0, Левелинг, 35 - 1:1, Нильсен, 67 - 1:2, Кастро, 83 - 2:2

Турнирное положение: "Бавария" (46), "Боруссия" Д (40), "Байер" (32), "Хоффенхайм" (31), "Унион Берлин" (31), "Фрайбург" (30), "РБ Лейпциг" (28), "Айнтрахт" (28), "Кельн" (28), "Майнц" (27), "Бохум" (23), "Боруссия" М (22), "Герта" (22), "Вольфсбург" (21), "Аугсбург" (19), "Арминия" (18), "Штутгарт" (18), "Гройтер Фюрт" (7).

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