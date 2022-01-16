"Челси" интересуется защитником ПСЖ

Фото: инстаграм Курзава

Защитник ПСЖ Лайвин Курзава попал в сферу интересов "Челси".

Как сообщает Sky Sports, "аристократы" видят в нем замену Бенжамину Чилуэллу, который выбыл до конца сезона из-за травмы колена.

В текущем сезоне Курзава суммарно провел на поле всего 9 минут. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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