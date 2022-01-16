ПСЖ теряет Вейналдума

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ПСЖ теряет Вейналдума Фото: инстаграм Джорджиньо Вейналдума

Хавбек ПСЖ Джорджиньо Вейналдум травмировался в игре против "Бреста" (2:0).

Как сообщает сайт клуба, у 31-летнего голландца выявили растяжение голеностопа с частичным повреждением внутренней боковой связки.

Сроки восстановления футболиста составят три недели. Напомним, что 15 февраля ПСЖ ожидает первая игра 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала".

В этом сезоне Вейналдум провел 25 игр, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

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