"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по трансферу хавбека "РБ Лейпцига"
Фото: инстаграм Айдара
"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "РБ Лейпциг" Амаду Айдара.
Как сообщает журналист Джонатан Шрэгер, "МЮ" уже ведет переговоры по трансферу 23-летнего игрока, однако пока все на ранней стадии.
Примечательно, что Айдара до перехода в "Лейпциг" выступал за "Зальцбург". Оба клуба входят в структуру Red Bull, а наставник "МЮ" Ральф Рангник в свое время возглавлял "Лейпциг", а также был главой отдела по спорту и развитию футбола в Red Bull.
Трансферная стоимость Айдара оценивается в 24 миллиона евро. В этом сезоне на его счету три гола в 18 играх.
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|37
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|Эвертон
|27
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|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|27
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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