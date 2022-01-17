"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по трансферу хавбека "РБ Лейпцига"

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"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по трансферу хавбека "РБ Лейпцига"Фото: инстаграм Айдара

"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "РБ Лейпциг" Амаду Айдара.

Как сообщает журналист Джонатан Шрэгер, "МЮ" уже ведет переговоры по трансферу 23-летнего игрока, однако пока все на ранней стадии.

Примечательно, что Айдара до перехода в "Лейпциг" выступал за "Зальцбург". Оба клуба входят в структуру Red Bull, а наставник "МЮ" Ральф Рангник в свое время возглавлял "Лейпциг", а также был главой отдела по спорту и развитию футбола в Red Bull.

Трансферная стоимость Айдара оценивается в 24 миллиона евро. В этом сезоне на его счету три гола в 18 играх.

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