"Барселона" назвала сроки восстановления Умтити

Фото: твиттер "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити перенес операцию на ноге.

Как сообщает твиттер клуба, 28-летний француз выбыл примерно на три месяца.

Напомним, что на одной из тренировок у футболиста случился перелом пятой плюсневой кости.

В этом сезоне Умтити принял участие всего в одной игре Ла Лиги.

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