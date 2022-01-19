"Барселона" назвала сроки восстановления Умтити

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"Барселона" назвала сроки восстановления УмтитиФото: твиттер "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити перенес операцию на ноге.

Как сообщает твиттер клуба, 28-летний француз выбыл примерно на три месяца.

Напомним, что на одной из тренировок у футболиста случился перелом пятой плюсневой кости.

В этом сезоне Умтити принял участие всего в одной игре Ла Лиги.

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