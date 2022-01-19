"Адана Демирспор" ответил на предложение "Ньюкасла" о продаже Балотелли

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"Адана Демирспор" ответил на предложение "Ньюкасла" о продаже Балотелли Фото: инстаграм Марио Балотелли

"Адана Демирспор" отказался продавать форварда Марио Балотелли в "Ньюкасл", сообщает Bild.

"Поступило предложение по Балотелли от "Ньюкасла". Мы сказали, что не собираемся его продавать", - заявил президент клуба Мурат Санчак.

Контракт Балотелли с клубом рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 2,2 миллиона евро.

В этом сезоне на счету футболиста 7 голов и два ассиста в 18 играх.

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