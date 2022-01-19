"Сочи" получил предложение по трансферу Кассьерры, однако требует увеличить сумму

Фото: инстаграм Кассьерры

"Сочи" поступило предложение о продаже форварда Матео Кассьерры.

Как сообщает "Матч ТВ", неназванный клуб готов купить 24-летнего колумбийца за 6-7 миллионов евро.

Однако "Сочи" требует за футболиста не менее 10 миллионов евро. Отметим, что российский клуб приобрел игрока за 1,2 миллиона. Его зарплата составляет менее 400 тысяч евро в год.

Сам Кассьерра доволен своим положением в России и не собирается форсировать свой уход.

В этом сезоне на счету Кассьерры 8 голов и три ассиста в 11 играх.

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