"Сочи" получил предложение по трансферу Кассьерры, однако требует увеличить сумму
Фото: инстаграм Кассьерры
"Сочи" поступило предложение о продаже форварда Матео Кассьерры.
Как сообщает "Матч ТВ", неназванный клуб готов купить 24-летнего колумбийца за 6-7 миллионов евро.
Однако "Сочи" требует за футболиста не менее 10 миллионов евро. Отметим, что российский клуб приобрел игрока за 1,2 миллиона. Его зарплата составляет менее 400 тысяч евро в год.
Сам Кассьерра доволен своим положением в России и не собирается форсировать свой уход.
В этом сезоне на счету Кассьерры 8 голов и три ассиста в 11 играх.
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