Боярский отреагировал на стоимость билетов на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге

Фото инстаграм Михаила Боярского

Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о стоимости билетов на финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге.

"Один раз сходить - куда ни шло, однако это, конечно, сумасшедшие цены. Россияне не готовы платить такие деньги. Я бы не ходил на футбол, где минимальная стоимость билета составляет почти 8 тысяч рублей.

Не знаю, возможно ли снижение цен для россиян, как это было на Чемпионате Мира, потому что не обладаю информацией. Просто так идти на стадион и получать удовольствие - слишком дорогое удовольствие. Это необходимо быть фанатом "Реала" или "Барселоны". А я предпочитаю посмотреть по телевизору.

Кто должен сыграть в финале, чтобы отдать такие деньги? Российская команда", - приводит слова Боярского "Матч ТВ".

Читайте также: Названа стоимость билетов на финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге. | http://soccernews.ru