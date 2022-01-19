Боярский отреагировал на стоимость билетов на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге
Фото инстаграм Михаила Боярского
Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о стоимости билетов на финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге.
"Один раз сходить - куда ни шло, однако это, конечно, сумасшедшие цены. Россияне не готовы платить такие деньги. Я бы не ходил на футбол, где минимальная стоимость билета составляет почти 8 тысяч рублей.
Не знаю, возможно ли снижение цен для россиян, как это было на Чемпионате Мира, потому что не обладаю информацией. Просто так идти на стадион и получать удовольствие - слишком дорогое удовольствие. Это необходимо быть фанатом "Реала" или "Барселоны". А я предпочитаю посмотреть по телевизору.
Кто должен сыграть в финале, чтобы отдать такие деньги? Российская команда", - приводит слова Боярского "Матч ТВ".
Читайте также: Названа стоимость билетов на финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге. | http://soccernews.ru
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