Каннаваро может продолжить карьеру в АПЛ

Теги эвертонфабио каннаваро

Каннаваро может продолжить карьеру в АПЛ Фото: инстаграм Каннаваро

Фабио Каннаваро может возглавить "Эвертон".

Как сообщает The Telegraph, стороны уже ведут переговоры. Самому 48-летнему специалисту интересна работа в АПЛ.

"Эвертон" также рассматривает кандидатуры Уэйна Руни и Фрэнка Лэмпарда.

Ранее Каннаваро тренировал "Гуанчжоу Эвергранд", "Ан-Наср", "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и сборную Китая.

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