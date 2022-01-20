Каннаваро может продолжить карьеру в АПЛ
Фото: инстаграм Каннаваро
Фабио Каннаваро может возглавить "Эвертон".
Как сообщает The Telegraph, стороны уже ведут переговоры. Самому 48-летнему специалисту интересна работа в АПЛ.
"Эвертон" также рассматривает кандидатуры Уэйна Руни и Фрэнка Лэмпарда.
Ранее Каннаваро тренировал "Гуанчжоу Эвергранд", "Ан-Наср", "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и сборную Китая.
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|Команда
|М
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|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18