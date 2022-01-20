Месси готов сыграть против "Реймса"

Фото твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси готов принять участие в игре против "Реймса".

По сведениям L’Équipe, аргентинец уже занимается в общей группе и полностью восстановился после коронавируса.

Отмечается, что игру может пропустить Килиан Мбаппе, который травмировался в матче с "Брестом" (2:0).

Матч между 22-го тура Лиги 1 между ПСЖ и "Реймсом"запланирован на 23 января.

Читайте также: ПСЖ за счет Зидана хочет сохранить Мбаппе. Игрок предпочитает перейти в "Реал". | http://soccernews.ru