Месси готов сыграть против "Реймса"
Фото твиттер ПСЖ
Форвард ПСЖ Лионель Месси готов принять участие в игре против "Реймса".
По сведениям L’Équipe, аргентинец уже занимается в общей группе и полностью восстановился после коронавируса.
Отмечается, что игру может пропустить Килиан Мбаппе, который травмировался в матче с "Брестом" (2:0).
Матч между 22-го тура Лиги 1 между ПСЖ и "Реймсом"запланирован на 23 января.
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|Команда
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|28
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|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13