Месси готов сыграть против "Реймса"

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Месси готов сыграть против "Реймса" Фото твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси готов принять участие в игре против "Реймса".

По сведениям L’Équipe, аргентинец уже занимается в общей группе и полностью восстановился после коронавируса.

Отмечается, что игру может пропустить Килиан Мбаппе, который травмировался в матче с "Брестом" (2:0).

Матч между 22-го тура Лиги 1 между ПСЖ и "Реймсом"запланирован на 23 января.

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