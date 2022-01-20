Сын Аленичева подписал контракт с португальским клубом

Фото: твиттер "Лейшойнша"

Даниил Аленичев, сын Дмитрия Аленичева, перебрался в Португалию.

Сообщается, что 17-летний вингер присоединился к "Лейшойншу", который выступает во втором португальском дивизионе.

До этого Аленичев-младший играл в молодежных командах "Локомотива" и "Спартака".

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