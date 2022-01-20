"Бавария" намерена форсировать переход Закарии

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"Бавария" намерена форсировать переход Закарии Фото: инстаграм Дениса Закарии

"Бавария" работает над трансфером хавбека менхенгладбахской "Боруссии" Дениса Закарии.

Как сообщает Bild, из-за интереса со стороны других клубов "Бавария" может подписать 25-летнего игрока уже в январе.

Отмечается, что "Боруссия" требует за своего игрока 9 миллионов евро, однако "Бавария" пока предлагает только половину этой суммы.

Контракт Закарии с клубом истекает по окончании сезона. На футболиста также претендуют "Арсенал", "Барселона", дортмундская "Боруссия", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

Читайте также: Денис Закария покинет "Боруссию" Менхенгладбах в конце сезона. | http://soccernews.ru
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