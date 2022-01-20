"Хетафе" обыграл "Гранаду" в Ла Лиге
Фото: твиттер "Хетафе"
В рамках 21-го тура испанской Ла Лиги "Хетафе" одержал победу над "Гранадой".
Благодаря победе "Хетафе" поднялся на 16-е место. "Гранада" остается на 14-м.
"Хетафе" - "Гранада" 4:2
Голы: Сандро Рамирес, 10 - 1:0, Суарес, 13 - 1:1, Унал, 47 - 2:1, Максимович, 63 - 3:1, Суарес, 78 - 3:2, Майораль, 87 - 4:2
"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Максимович (Оскар Родригес, 89), Арамбарри, Аленья (Флорентину, 89), Сандро Рамирес (Мата, 74), Унал (Майораль, 84).
"Гранада": Луиш Машимиану, Кини, Херман Санчес, Торренте (Дуарте, 46), Нева (Эскудеро, 71), Пуэртас (Бакка, 84), Милья, Исма Руис (Монторо, 59), Молина, Суарес, Мачис (Кольядо, 71).
Читайте также: "Севилья" не смогла победить "Валенсию" в матче Ла Лиги. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Провал Алжира, успехи Гамбии и Мали: все результаты Кубка Африки 20 января
-
"Тоттенхэм" сделал предложение по воспитаннику "Барселоны"
-
"Реал" в меньшинстве выбил "Эльче" из Кубка Испании
-
"Барселона" и еще два клуба поборются за Тальяфико
-
ЦСКА определился с будущим Фукса
-
"Хетафе" обыграл "Гранаду" в Ла Лиге
-
Пеле снова госпитализирован
-
"Бавария" намерена форсировать переход Закарии
-
Сын Аленичева подписал контракт с португальским клубом
-
Месси готов сыграть против "Реймса"
-
Каннаваро может продолжить карьеру в АПЛ
-
Стало известно, сколько "Локомотив" заплатит за Исидора
-
"Ростов" объявил о переходе нападающего "Спартака"
-
У "Барселоны" ухудшились отношения с "Баварией" из-за Педри
-
"Спартак" подписал лучшего бомбардира "Сатурна"
-
Ндомбеле может перейти в ПСЖ
-
2
Дембеле выпустил заявление о конфликте с "Барселоной"
-
"Фиорентина" хочет избавиться от Кокорина
-
Вильена прокомментировал своей переход в "Эспаньол"
-
Слуцкий доволен подписанием Ломовицкого
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14