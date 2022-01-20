"Хетафе" обыграл "Гранаду" в Ла Лиге

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"Хетафе" обыграл "Гранаду" в Ла ЛигеФото: твиттер "Хетафе"

В рамках 21-го тура испанской Ла Лиги "Хетафе" одержал победу над "Гранадой".

Благодаря победе "Хетафе" поднялся на 16-е место. "Гранада" остается на 14-м.

"Хетафе" - "Гранада" 4:2

Голы: Сандро Рамирес, 10 - 1:0, Суарес, 13 - 1:1, Унал, 47 - 2:1, Максимович, 63 - 3:1, Суарес, 78 - 3:2, Майораль, 87 - 4:2

"Хетафе": Сория, Суарес, Митрович, Джене, Куэнка, Оливера, Максимович (Оскар Родригес, 89), Арамбарри, Аленья (Флорентину, 89), Сандро Рамирес (Мата, 74), Унал (Майораль, 84).

"Гранада": Луиш Машимиану, Кини, Херман Санчес, Торренте (Дуарте, 46), Нева (Эскудеро, 71), Пуэртас (Бакка, 84), Милья, Исма Руис (Монторо, 59), Молина, Суарес, Мачис (Кольядо, 71).     

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