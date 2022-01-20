ЦСКА определился с будущим Фукса

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ЦСКА определился с будущим Фукса Фото: инстаграм Бруно Фукса

ЦСКА не намерен отпускать защитника Бруно Фукса в другой клуб.

Как сообщает журналист Иван Карпов, тренерский штаб "армейцев" рассчитывает на игрока и не будет отдавать его в аренду зимой.

В настоящее время 22-летний бразилец работает над улучшением своей физической формы.

В этом сезоне Фукс принял участие в трех играх во всех турнирах.

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