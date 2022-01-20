"Барселона" и еще два клуба поборются за Тальяфико

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Левый защитник "Аякса" Николас Тальяфико попал в сферу интересов европейских клубов.

Как сообщает TyC Sports, в услугах 29-летнего игрока заинтересованы "Барселона", "Марсель" и "Челси".

"Аякс" готов продать футболиста за 7 миллионов евро. "Марсель" предложил аренду с правом выкупа, однако "Аякс" отказал французскому клубу.

Соглашение Тальяфико с клубом действует до лета 2023 года. В текущем сезоне на его счету один гол и один ассист в 14 играх.

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