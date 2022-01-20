"Тоттенхэм" сделал предложение по воспитаннику "Барселоны"

Фото: инстаграм Траоре

"Тоттенхэм" ведет переговоры по трансферу вингера "Вулверхэмптона" Адама Траоре.

Как сообщает The Telegraph, "шпоры" предложили за 25-летнего воспитанника "Барселоны" 18 миллионов евро. Однако "Вулверхэмптон" требует за своего игрока не менее 24 миллионов евро.

Отмечается, что наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте планирует использовать Траоре на фланге обороны.

В этом сезоне Траоре провел 22 матча, в которых забил один гол.

Читайте также: "Барселона" может вернуть своего воспитанника на замену Дембеле. | http://soccernews.ru