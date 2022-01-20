"Тоттенхэм" сделал предложение по воспитаннику "Барселоны"
Фото: инстаграм Траоре
"Тоттенхэм" ведет переговоры по трансферу вингера "Вулверхэмптона" Адама Траоре.
Как сообщает The Telegraph, "шпоры" предложили за 25-летнего воспитанника "Барселоны" 18 миллионов евро. Однако "Вулверхэмптон" требует за своего игрока не менее 24 миллионов евро.
Отмечается, что наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте планирует использовать Траоре на фланге обороны.
В этом сезоне Траоре провел 22 матча, в которых забил один гол.
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