"Милан" отказался от Азмуна

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"Милан" отказался от Азмуна Фото: инстаграм Азмуна

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун мог продолжить карьеру в "Милане".

Как сообщает журналист Николо Скира, "россонери" были предложены услуги 27-летнего иранца, однако клуб отказался от этого трансфера.

Напомним, что летом Азмун покинет "Зенит" в качестве свободного агента.

В текущем сезоне на его счету 10 голов и 4 результативные передачи в 21 игре.

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