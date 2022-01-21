Агент Юри Алберто высказался о возможном переходе игрока в "Зенит"
Фото: инстаграм Юри Алберто
Андре Кюри, агент нападающего "Интернасьоналя" Юри Алберто, прокомментировал информацию о возможном трансфере игрока в "Зенит".
"Юри нравится проект "Зенита". Это большой клуб, который выступает в Лиге Чемпионов. Мы прекрасно знаем о нем. Однако у нас с "Зенитом" пока не было никаких контактов. Мы обо всем узнаем из СМИ. Если какие-то контакты и были, то между клубами напрямую. Мне ничего о них не известно.
Мы пока ничего не получали. Могу только сказать, что Юри хочет играть в Европе", - приводит слова агента "Спорт-Экспресс".
В минувшем чемпионате Бразилии Алберто забил 12 голов в 31 игре.
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