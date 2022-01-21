"Барселоне" предложили услуги Шика

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"Барселоне" предложили услуги Шика Фото: твиттер "Байера"

Нападающий "Байера" Патрик Шик может оказаться в "Барселоне".

Как сообщает Mundo Deportivo, в этом месяце каталонцам предложили услуги 25-летнего чеха. "Барса" пока ничего не ответила.

Отметим, что трансферная стоимость Шика оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Шик идет вторым бомбардиром, уступая только Роберту Левандовски. На его счету 18 голов в 16 играх.

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