"Барселоне" предложили услуги Шика
Фото: твиттер "Байера"
Нападающий "Байера" Патрик Шик может оказаться в "Барселоне".
Как сообщает Mundo Deportivo, в этом месяце каталонцам предложили услуги 25-летнего чеха. "Барса" пока ничего не ответила.
Отметим, что трансферная стоимость Шика оценивается в 40 миллионов евро.
В текущем розыгрыше Бундеслиги Шик идет вторым бомбардиром, уступая только Роберту Левандовски. На его счету 18 голов в 16 играх.
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|Команда
|М
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14