Боевая ничья Казахстана, спасение Италии: результаты Евро-2022 по футзалу 20 января
Фото: сайт УЕФА
В рамках 1-го тура групповой стадии чемпионат Европы по футзалу Казахстан сыграл вничью со Словенией, а Италия поделила очки с Финляндией.
Группа В
Италия - Финляндия 3:3
Голы: Аламиккотерво, 1 - 0:1, Николоди, 3 - 1:1, Кайнан, 30 - 2:1, Аламиккотерво, 30 - 2:2, Аутио, 33 - 2:3, Кайнан 39 - 3:3
Казахстан - Словения 4:4
Голы: Тотошкович, 11 - 0:1, Дуглас Жуниор, 16 - 1:1, Фидершек, 23 - 1:2, Оразов, 25 - 2:2, Чех, 31 - 2:3, Турк, 33 - 2:4, Токаев, 36 - 3:4, Дуглас Жуниор, 39 - 4:4
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|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1