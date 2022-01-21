Боевая ничья Казахстана, спасение Италии: результаты Евро-2022 по футзалу 20 января

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Боевая ничья Казахстана, спасение Италии: результаты Евро-2022 по футзалу 20 январяФото: сайт УЕФА

В рамках 1-го тура групповой стадии чемпионат Европы по футзалу Казахстан сыграл вничью со Словенией, а Италия поделила очки с Финляндией.

Группа В

Италия - Финляндия 3:3
Голы: Аламиккотерво, 1 - 0:1, Николоди, 3 - 1:1, Кайнан, 30 - 2:1, Аламиккотерво, 30 - 2:2, Аутио, 33 - 2:3, Кайнан 39 - 3:3

Казахстан - Словения 4:4
Голы: Тотошкович, 11 - 0:1, Дуглас Жуниор, 16 - 1:1, Фидершек, 23 - 1:2, Оразов, 25 - 2:2, Чех, 31 - 2:3, Турк, 33 - 2:4, Токаев, 36 - 3:4, Дуглас Жуниор, 39 - 4:4

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