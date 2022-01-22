"Вильярреал" разгромил "Мальорку". Иосифов вышел в концовке матча

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"Вильярреал" разгромил "Мальорку". Иосифов вышел в концовке матчаФото: твиттер "Вильярреала"

В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги "Вильярреал" уверенно обыграл "Мальорку".

Благодаря победе "желтая субмарина" вышла на шестое место. "Мальорка" идет 17-й. Отметим, что Никита Иосифов появился на поле в компенсированное время.

"Вильярреал" - "Мальорка" 3:0

Голы: Руссо (аг), 12 - 1:0, Тригерос, 34 - 2:0, Парехо (пен), 87 - 3:0

"Вильярреал": Рульи, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Джексон, 68), Педраса, Мойсес Гомес (Иосифов, 90), Парехо (Раба, 90), Иборра, Альберто Морено, Тригерос.

"Мальорка": Роман, Маффео, Вальент, Руссо, Коста, Дани Родригес (Анхель Родригес, 76), Батталья, Руис де Галаррета (Севилья, 69), Кубо (Ли Кан Ин, 69), Пратс (Фер Ниньо, 57), Ндиайе (Санчес, 57).

Удаление: Руссо (86).

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