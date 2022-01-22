"Брентфорд" уступил "Вулверхэмптону". Матч прерывался из-за дрона
Фото: твиттер "Вулверхэмптона"
В рамках 23-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" добыл выездную победу над "Брентфордом".
Отметим, что игра была прервана на 19 минут из-за дрона, который летал над стадионом. На это время игроки и тренеры уходили в подтрибунное помещение.
"Брентфорд" - "Вулверхэмптон" 1:2
Голы: Моутинью, 48 - 0:1, Тоуни, 71 - 1:1, Рубен Невеш, 78 - 1:2
"Брентфорд": Лессль, Янссон, Айер, Пиннок, Генри (Роэрслев, 26; Висса, 58), Канос (Годдос, 83), Нергор, Йенсен (Баптист, 27; Форсс, 79), Янельт, Тоуни, Мбемо.
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Килмен, Гомеш, Аит-Нури, Дендонкер, Моутинью, Рубен Невеш, Поденсе (Тринкау, 90), Фабиу Силва (Траоре, 75).
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|39
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|Арсенал Лондон
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|27
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|36
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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|24
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|Норвич Сити
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