Стали известны детали предложения "Зенита" по трансферу Юри Алберто

Фото: инстаграм Алберто

"Зенит" продолжает вести переговоры по трансферу нападающего "Интернасьонала" Юри Алберто.

По сведениям Goal.com, питерский клуб предлагает 20 миллионов евро за 90% прав на игрока. Сумма будет выплачена в течение года.

Отмечается, что окружение бразильца согласилось на трансфер и ожидает ответа от "Интернасьонала", который владеет 75% прав.

В минувшем году Алберто провел 31 игру, в которых забил 12 голов.

Читайте также: Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи о скором трансфере Юри Алберто. | http://soccernews.ru