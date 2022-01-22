Стали известны детали предложения "Зенита" по трансферу Юри Алберто

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Стали известны детали предложения "Зенита" по трансферу Юри Алберто Фото: инстаграм Алберто

"Зенит" продолжает вести переговоры по трансферу нападающего "Интернасьонала" Юри Алберто.

По сведениям Goal.com, питерский клуб предлагает 20 миллионов евро за 90% прав на игрока. Сумма будет выплачена в течение года.

Отмечается, что окружение бразильца  согласилось на трансфер и ожидает ответа от "Интернасьонала", который владеет 75% прав.

В минувшем году Алберто провел 31 игру, в которых забил 12 голов.

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