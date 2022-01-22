Стали известны детали предложения "Зенита" по трансферу Юри Алберто
Фото: инстаграм Алберто
"Зенит" продолжает вести переговоры по трансферу нападающего "Интернасьонала" Юри Алберто.
По сведениям Goal.com, питерский клуб предлагает 20 миллионов евро за 90% прав на игрока. Сумма будет выплачена в течение года.
Отмечается, что окружение бразильца согласилось на трансфер и ожидает ответа от "Интернасьонала", который владеет 75% прав.
В минувшем году Алберто провел 31 игру, в которых забил 12 голов.
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